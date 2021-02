Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai debater questões de cooperação e desenvolvimento com o homólogo do México, Andrés Manuel López Obrador, numa cimeira virtual, na segunda-feira, anunciou a Casa Branca.

Biden e López Obrador vão abordar "questões de cooperação sobre migração, esforços conjuntos para o desenvolvimento do sul do México e da América Central, recuperação da covid-19 e cooperação económica", de acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira pela Casa Branca.

A reunião com López Obrador devia ser uma oportunidade para Biden confirmar uma mudança nas questões de migração, depois de ter cancelado, no início do mandato, as medidas mais controversas do antecessor Donald Trump, incluindo o muro proposto na fronteira com o México.