Venezuela

O ex-candidato presidencial venezuelano Javier Bertucci denunciou ter sido impedido de entrar nos Estados Unidos, onde ia reunir-se com várias organizações não-governamentais (ONG) sobre ajuda humanitária para a Venezuela.

"Cheguei pelas 17:00 (de quinta-feira, 23:00 em Lisboa) e fui levado para um setor do aeroporto. A minha família esteve retida durante sete horas e eu até às 07:30 (13:30 em Lisboa) do dia seguinte", afirmou o também pastor evangélico, num vídeo divulgado na internet, na sexta-feira.

"Os funcionários [do aeroporto de Miami] estavam à minha espera. Fui acusado de colaborar com o Governo [do Presidente Nicolás Maduro], de ser funcionário do Governo de Venezuela", frisou.