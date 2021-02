Actualidade

O Conselho Eleitoral do Equador aceitou o pedido do líder indígena Yaku Perez para uma recontagem parcial dos votos nas presidenciais do passado dia 07, depois de não ter passado à segunda volta do escrutínio.

Com quatro votos a favor e uma abstenção, o Conselho aprovou um relatório que pede uma recontagem em 31 mesas de voto, em mais de 39 mil.

As autoridades eleitorais detetaram dez listas de eleitores com inconsistências numéricas e 21 com assinaturas em falta.