Actualidade

O Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, lançou uma aplicação que permite a admissão de utentes no serviço de consultas e de urgência através do telemóvel.

A aplicação móvel, intitulada 'My São João', requer apenas o número de utente para o doente, com registo hospitalar, ficar com os seus dados sincronizados e aceder ao histórico clínico e consultas agendadas.

De acordo com Nelson Pereira, diretor da Unidade Autónoma de Gestão (UAG) de Urgência e Medicina Interna, no serviço de urgências a aplicação vai permitir "reduzir o tempo" de espera e de permanência no serviço.