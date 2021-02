PRR

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) está a dividir as opiniões dos autarcas, já que uns revelaram satisfação com a inclusão de obras há muito aguardadas e outros estão descontentes por o interior do país ter voltado a ficar esquecido.

O PRR foi colocado em consulta pública no dia 16 e houve autarcas que rapidamente manifestaram a sua satisfação, como os de Baião, Felgueiras, Guimarães, Alcoutim, Castelo de Paiva e Viana do Castelo.

No entanto, simultaneamente, começaram as críticas, que foram engrossando ao longo dos dias. De Terras de Bouro a Évora, passando por Vila Verde, Braga, Miranda do Douro, Esposende, Matosinhos, Sernancelhe, Viseu, Guarda, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Leiria e Batalha, o documento foi "brindado" com expressões como "enorme desilusão", "sentença de morte", "embuste e erro colossal" ou "mais do mesmo".