Covid-19

A vacina contra a covid-19 produzida pelo laboratório alemão BioNtech chegou hoje a Macau e começa a ser disponibilizada aos residentes a partir de quarta-feira.

Desde que o Governo de Macau iniciou o plano de vacinação contra a doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 no passado dia 09, quase 12 mil pessoas foram já vacinadas com a chinesa Sinopharm e mais de 29 mil agendaram a vacinação, de acordo com um comunicado.

O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus lembrou que a autorização da Agência de Medicamentos da UE indica que a vacina da BioNtech de mRNA pode ser administrada a pessoas com 16 ou mais anos, sendo adequada para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.