(CORREÇÃO) Washington, 27 fev 2021 (Lusa) - A Câmara dos Representantes, dos EUA, aprovou durante a madrugada um novo pacote de estímulos para enfrentar a crise económica provocada pela covid-19, no montante de 1,9 biliões de dólares (cerca de 1,6 biliões de euros). (ALTERA NO TÍTULO E NO PRIMEIRO PARÁGRAFO "MIL MILHÕES" PARA "BILIÕES")

O projeto de lei foi aprovado com 219 votos a favor - todos democratas - e 212 contra, os republicanos em bloco e dois democratas já hoje durante a madrugada, naquele que será o terceiro pacote de estímulos em menos de um ano, para estancar a queda do emprego e sustentar um tecido económico que dá sinais de rutura em vários setores.

Com o apoio da Câmara Baixa, o projeto passa agora para o Senado (Câmara Alta), onde deverá ser aprovado no caso de não haver nenhuma alteração.