Nigéria

As 42 pessoas, incluindo 27 crianças, sequestradas há 10 dias numa escola no Centro-Oeste da Nigéria foram libertadas, afirmaram hoje as autoridades, um dia após outro sequestro de 317 alunas no norte do país.

"Os alunos, professores e funcionários da Escola de Ciências de Kagara recuperaram a liberdade e são recebidos pelo governo local", anunciou na rede social 'Twitter' Abubakar Sani Belo, governador do estado de Níger, uma das áreas minadas pelo grupos criminosos chamados "bandidos".

Em meados de fevereiro, homens armados atacaram esta escola secundária pública em Kagara, matando um aluno e levando consigo 27 alunos, três professores e 12 membros da equipa de funcionários.