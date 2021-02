Covid-19

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) encerrou um ginásio em Portalegre, na sequência de uma ação inspetiva, no âmbito do combate à pandemia de covid-19, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a ASAE indicou que esta ação inspetiva, através da sua Unidade Regional do Sul, estava direcionada à verificação do cumprimento das medidas previstas no estado de emergência.

"O operador económico, localizado em Portalegre, mantinha a prestação do serviço, funcionando em total incumprimento das medidas decorrentes do estado de emergência de forma camuflada, por intermédio de mecanismos de controlo de entradas, de vigilância das imediações para alerta quanto a possível intervenção policial e munido com sistemas de dissimulação que asseguravam a não emissão de sinais para o exterior", lê-se no comunicado.