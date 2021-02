Covid-19

A União Europeia (UE) e o Banco Mundial entregaram hoje ao Alto Comissariado para a Covid-19 da Guiné-Bissau nove ambulâncias para apoio no combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

"Esta iniciativa é um exemplo do muito que podemos fazer de mãos dadas com a República da Guiné-Bissau se todos estivermos concertados e formos fiéis aos valores essenciais da cooperação entre os povos", disse a embaixadora da União Europeia em Bissau, Sónia Neto.

A embaixadora falava na cerimónia de entrega das ambulâncias, que decorreu na sede do Alto Comissariado para a Covid-19, em Bissau, e que contou com a presença do Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, que completa hoje o seu primeiro ano de mandato.