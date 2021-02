Autárquicas

A Iniciativa Liberal (IL) vai reunir-se com o candidato à Câmara de Lisboa Carlos Moedas para explorar eventuais "pontos de convergência", avisando que não basta libertar a autarquia do PS, mas também que PSD e CDS deixem "hábitos socialistas".

O líder do PSD, Rui Rio, anunciou esta semana o ex-comissário europeu Carlos Moedas como candidato à Câmara de Lisboa nas próximas autárquicas, um "nome forte", segundo o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, e que reuniu "um sólido consenso entre as direções do CDS e do PSD".

Numa posição oficial enviada hoje à agência Lusa, os liberais referem que "depois da comunicação social ter anunciado a candidatura de Carlos Moedas", este contactou o presidente da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim Figueiredo, para agendar uma "primeira conversa para explorar eventuais pontos de convergência", encontro esse que ficou marcado para o início da semana.