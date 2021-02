Myanmar

A junta militar no poder em Myanmar demitiu hoje o seu embaixador nas Nações Unidas, um dia após o distanciamento do diplomata relativamente ao regime que tomou controlo do país através de um golpe de estado.

Na sexta-feira, o embaixador de Myanmar na ONU, Kyaw Moe Tun, demarcou-se da junta militar no poder, pedindo o fim do golpe e exigindo da comunidade internacional a "ação mais forte possível" "contra os seus responsáveis.

"Precisamos da ação mais forte da comunidade internacional para terminar imediatamente o golpe militar, acabar com a opressão dos inocentes e restaurar o poder do povo no Estado", disse o diplomata.