O estónio Ott Tanäk (Hyundai i20) segurou hoje a liderança do Rali do Ártico, segunda prova do campeonato do mundo, após o segundo dia de competição marcado pelo abandono do francês Sébastien Ogier.

Tanäk chegou ao fim do segundo de três dias de competição com 24,1 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o finlandês Kalle Rovanpera (Toyota Yaris), e 25,9 segundos sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que é terceiro.

"Tudo a correr de acordo com o plano. Os pneus estão bons e é importante não cometer erros", frisou Tanäk.