Actualidade

O Sporting, último vencedor da Liga Europeia de hóquei em patins, em 2018/19, vai disputar a fase de grupos de 2020/21 com o Reus (Espanha) e UD Oliveirense, ditou hoje o sorteio.

O reformulado calendário da competição, que ficou resumido a uma cimeira luso-espanhola depois da desistência dos restantes países, juntou ainda FC Porto, Noia (Espanha) e Óquei de Barcelos no grupo A e FC Barcelona (Espanha), Liceo (Espanha) e Benfica no C.

A fase de grupos da Liga Europeia decorre de 09 a 11 de abril e a 'final four' em 15 e 16 de maio, com os três vencedores de cada um dos grupos e o melhor segundo classificado.