O piloto português António Félix da Costa (DS Techeetah) terminou hoje na quarta posição na segunda corrida do Mundial de Fórmula E, para carros elétricos, disputada em Diriyah, na Arábia Saudita, e somou os primeiros pontos no campeonato.

Campeão em título, o piloto português largou da nona posição para a corrida desta tarde, recuperando cinco posições antes de a prova ser interrompida, a quase quatro minutos do final, devido a um acidente provocado pelo toque do alemão Max Gunther (BMW) no NIO do britânico Tom Blonqvist.

No meio da confusão, o Mahindra do britânico Alex Lynn ainda passeou pela pista virado ao contrário.