Actualidade

Os últimos cinco temas finalistas do Festival da Canção 2021, cujo vencedor irá representar Portugal no 65.º Festival Eurovisão da Canção, em maio, nos Países Baixos, foram hoje escolhidos, entre dez canções a concurso.

Na segunda semifinal, transmitida esta noite em direto na RTP1, a partir dos estúdios de Lisboa, as canções mais votadas foram: "Volte-Face" (Pedro da Linha/Eu.Clides), "Joana do Mar" (Joana Alegre), "Não vou ficar" (Pedro Gonçalves), "Por um triz" (Carolina Deslandes) e "Dancing in the stars" (Neev).

Os cinco temas apurados foram anunciados por ordem aleatória e as pontuações só serão reveladas na final, marcada para 06 de março e que, ao contrário de anos anteriores, irá acontecer em estúdio e sem público, devido à pandemia da covid-19.