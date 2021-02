Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordenou, sábado, a revisão de todas as relações diplomáticas e políticas com a Espanha, país que acusou de "constante ingerência" nos assuntos internos venezuelanos.

"Vamos rever aprofundadamente todas as relações com a Espanha, em todos os níveis, já basta de agressões", disse.

Nicolás Maduro falava durante o Congresso Bicentenários do Povos, onde questionou visita da ministra dos Negócios Estrangeiros de Espanha, Arancha González Laya, a Cúcuta (norte da Colômbia) para alegadamente apoiar a política do Governo do Presidente da Colômbia, Iván Duque, "contra os venezuelanos".