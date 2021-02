Actualidade

Dez pessoas foram mortas e outras três ficaram feridas num tiroteio no sábado junto a uma casa no oeste do México, no estado de Jalisco, informou o Ministério Público mexicano.

O estado 'abriga' o Cartel da Nova Geração de Jalisco, um dos mais violentos e poderosos do México e que tem vindo a combater uma fação separatista em Guadalajara e arredores.

No início deste mês, a polícia encontrou 18 sacos de plástico cheios de partes de corpos na periferia de Guadalajara, a capital do estado.