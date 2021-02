Covid-19

As autoridades timorenses anunciaram hoje terem identificado um segundo foco de contágio da covid-19 na zona da fronteira, com mais dois casos detetados numa segunda aldeia na região.

O coordenador da equipa para a Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), Rui Araújo, disse aos jornalistas que os dois novos casos, a somar a um primeiro anunciado no sábado, confirmam o novo foco na aldeia de Onu-Laran, de apenas 373 habitantes, localizada no suco [divisão administrativa local] de Maudemo, posto administrativo de Tilomar.

"Os casos agora confirmados significam que há atualmente dois 'clusters' nesta região do país, num de dois municípios atualmente ainda sob cerca sanitária.