Actualidade

As organizações não-governamentais ambientalistas saúdam as novas etiquetas energéticas, que entram em vigor a partir de segunda-feira, mas pedem "mais atenção" ao consumidor e "maior rapidez" na reclassificação de "mais produtos".

Em comunicado, a coligação Coolproducts (www.coolproducts.eu), um grupo de mais de vinte organizações, entre as quais a Zero e a Quercus, coliderado pela ECOS, que se dedica à área da normalização ambiental, e pela federação europeia das associações de ambiente (EEB), "dá as boas-vindas às novas etiquetas energéticas, que têm agora uma escala reclassificada".

A partir de segunda-feira, quatro diferentes tipos de aparelhos elétricos terão as suas etiquetas energéticas renovadas: máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar roupa, frigoríficos e monitores (incluindo televisores).