Covid-19/Um ano

Os três IPO realizaram em 2020 passado menos 3.100 cirurgias oncológicas do que no ano anterior e houve menos 2.380 doentes referenciados para estes institutos pelos centros de saúde.

De acordo com os dados a que a agência Lusa teve acesso, a maior quebra verificou-se no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, com menos 2.127 cirurgias do que em 2019.

Apesar de as suspensões de cirurgias programadas por causa da pandemia de covid-19 não ter afetado diretamente estes institutos, o vírus acabou por ter uma influência nesta atividade cirúrgica pois alguns profissionais de saúde que aqui trabalham também foram infetados, o que prejudicou o funcionamento dos blocos operatórios.