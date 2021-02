Covid-19/Um ano

O rastreio e vigilância de casos suspeitos e doentes com covid-19 e a prestação de cuidados nas áreas respiratórias intensificaram o trabalho nos Centros de Saúde do Oeste, onde apesar da pandemia, se ultrapassaram as 600 mil consultas.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, "basicamente, em todas as unidades, o trabalho acrescido, e não foi pouco, prende-se com a vigilância 'Trace-covid' e a prestação de cuidados em ADR [Áreas Dedicadas aos Doentes Respiratórios]", disse à agência Lusa a diretora do Agrupamento de Centros de Saúde (Aces) Oeste -Norte, Ana Pisco.

"A tónica da nossa experiência, neste período, é que deixou de haver fins de semana e horas pós laborais, sentido do descanso" e "toda a gente leva trabalho para casa, toda a gente trabalha ou tem que dar algum apoio durante o fim de semana", acrescentou a responsável pelo Aces, que abrange os Centros de Saúde das Caldas da Rainha, Alcobaça, Peniche, Bombarral, Óbidos e Nazaré, contando com 192 mil utentes inscritos, dos quais 180 mil são frequentadores.