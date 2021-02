Covid-19/Um ano

A política portuguesa adaptou-se à anormalidade dos tempos de pandemia, viveu curtas tréguas em 2020, mas o estado de emergência não impediu as presidenciais no calendário habitual, com campanha 'on-line' e quase sem povo na rua.

No último ano, a covid-19 fez mais de 16.000 mortos em Portugal, afastou e fechou famílias inteiras em casa, pôs máscaras na cara dos portugueses, esvaziou ruas, encerrou escolas, lojas, restaurantes, pôs os aviões no chão, "matou" o turismo e abriu uma crise económica e social.

Os políticos adaptaram-se a este cenário novo e continuam a entrar diariamente, pela televisão, na casa dos portugueses, que se habituaram a termos como videoconferência, Zoom ou Skype.