Actualidade

A Índia lançou hoje com sucesso o Amazónia 1, o primeiro satélite artificial de monitorização da Terra totalmente projetado, integrado, testado e operacionalizado pelo Brasil, como parte da estreita colaboração espacial entre os dois países.

O lançamento decorreu a bordo do veículo polar PSLVC51 às 10:24 do horário da Índia (04:54 em Lisboa), a partir de uma plataforma na base Sriharikota, no estado de Andhra Pradesh, informou a Organização de Investigação Espacial Indiana (ISRO).

"O satélite primário Amazónia 1 separou-se com êxito do PSLV-C51", anunciou minutos depois a ISRO na sua conta oficial da rede social 'Twitter'.