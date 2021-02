Covid-19

A freguesia de Rabo de Peixe foi responsável nas últimas 24 horas por 17 dos 19 casos de contágio pelo vírus SARS-CoV-2 nos Açores, subindo os ativos para 66, segundo o boletim diário da Autoridade de Saúde.

As 1.754 análises realizadas na Região apenas apuraram casos na ilha de São Miguel, todos resultantes de transmissão comunitária, dois dos 19 no concelho de Ponta Delgada, e os restantes 17 no concelho da Ribeira Grande, concentrados na vila de Rabo de Peixe.

Oito pessoas recuperaram da doença, sendo seis justamente naquela vila piscatória e duas no Pico.