Actualidade

O Papa Francisco pediu hoje proximidade com aqueles que sofrem de doenças raras, em particular com as crianças doentes, no final da oração dominical do Ângelus na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Depois de recordar que hoje se celebra o Dia Mundial das Doenças Raras e saudar os membros de algumas organizações que atuam neste campo, presentes na Praça de São Pedro, o Papa argentino salientou a importância das redes de solidariedade com os pacientes e familiares dessas doenças.

"Eles ajudam a não se sentirem sós, a trocarem experiências e conselhos", disse, antes de pedir proximidade "às famílias e aos doentes, especialmente as crianças".