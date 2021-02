Actualidade

O treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, prometeu hoje uma equipa a "levar ao limite" as suas capacidades para contrariar o poderio do Benfica, no jogo desta segunda-feira, da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"É natural que haja diferenças entre as equipas, mas temos de as reduzir ao máximo possível, através de um conjunto de mais-valias que temos de apresentar e as levar ao limite", disse o técnico dos vila-condenses.

Miguel Cardoso lembrou que "os adversários mais valorosos aproveitam as oportunidades de golo de forma mais sagaz" e por isso partilhou que fez um "apelo de concentração que dos jogadores durante a semana".