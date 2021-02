Actualidade

O presidente do Benfica acusou hoje o Nacional de propor o empréstimo do futebolista Diogo Gonçalves para aceitar adiar o encontro da I Liga entre os dois clubes, quando um surto de covid-19 afetava os 'encarnados'.

Luís Filipe Vieira abordou a atualidade do clube, numa entrevista ao seu canal de televisão, e mostrou-se crítico do "estado do futebol português", momento em que revelou a exigência do seu homólogo do clube madeirense, em janeiro.

"Uma coisa que é revoltante, o presidente do Nacional, telefono para ele, que me diz que não pode adiar o jogo, mas se eu lhe emprestasse o Diogo Gonçalves já adiava o jogo. Veja o estado em que andamos no futebol", 'disparou' o presidente do Benfica.