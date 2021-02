Actualidade

O presidente do Benfica assumiu hoje a responsabilidade pela crise de resultados da equipa de futebol e garantiu que Jorge Jesus irá cumprir até ao fim o contrato que o liga ao clube até 2022.

Em entrevista à BTV, por ocasião do 117.º aniversário do clube, Luís Filipe Vieira mostrou-se revoltado com a contestação que, disse, "não faz sentido nenhum", quando, nas eleições de há quatro meses, "dois em cada três sócios do Benfica" votaram na sua lista.

"Só pode haver um responsável, que sou eu. Os sócios elegeram-me para ser presidente do Benfica, portanto, na hora das derrotas, não vale a pena andarmos à procura de fantasmas. Só há um responsável, que sou eu", frisou Luís Filipe Vieira.