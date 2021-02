Covid-19

Seis casos da variante do novo coronavírus com origem em Manaus, no Brasil, foram detetados no Reino Unido, indicou hoje a autoridade de saúde britânica.

Os especialistas temem que esta estirpe do SARS-CoV-2, que pode ser mais contagiosa do que o vírus original, seja resistente às vacinas contra a covid-19 (doença respiratória causada pelo novo coronavírus) que estão a ser administradas no Reino Unido (Pfizer/BioNTech e AstraZeneca/Oxford).

Segundo os responsáveis sanitários, a variante com origem no Brasil tem as mesmas mutações (alterações genéticas no vírus) que a variante identificada pela primeira vez na África do Sul, apontada como mais transmissível.