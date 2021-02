Covid-19

O Brasil registou nas últimas 24 horas 721 mortes causadas pela covid-19, pouco mais de metade do que na véspera, apresentando também uma redução no número de infetados com o novo coronavírus (34.027).

Segundo os dados hoje divulgados pelas autoridades de saúde, desde o início da pandemia morreram no Brasil 254.942 pessoas e 10.551.259 foram infetadas.

Esta é a primeira vez nos últimos seis dias que o número de óbitos diários é inferior a 1.000, bem como o número de infetados é inferior a 60 mil.