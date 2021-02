UE/Presidência

A líder da oposição na Bielorrússia, Svetlana Tikhanovskaia, visita Portugal entre quarta-feira e domingo, tendo previstos encontros com o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, anunciou hoje a própria no Twitter.

"Anuncio a minha primeira visita a Portugal entre 04 e 07 de março. Teremos encontros com o primeiro-ministro, António Costa, com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e com [o ex-presidente da Comissão Europeia] José Manuel Durão Barroso para discutir a crise na Bielorrússia e o apoio aos bielorrussos", escreveu a dirigente oposicionista no Twitter.

À rádio TSF, na sexta-feira, a líder opositora afirmou que a visita a Portugal se justifica por Portugal presidir neste semestre à União Europeia (UE), o que "pode ser muito útil" para a situação na Bielorrússia.