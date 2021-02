Actualidade

O ex-Presidente norte-americano Donald Trump admitiu no domingo candidatar-se pela terceira vez ao cargo, recusando novamente assumir a derrota nas eleições de 2020 para os democratas.

"Na realidade, como sabem, acabam de perder a Casa Branca (...), mas quem sabe, quem sabe... posso decidir vencê-los pela terceira vez", afirmou, numa referência aos democratas, no encerramento da Conferência de Ação Política Conservadora, em Orlando, no estado da Flórida.

Trump começou com uma hora de atraso a sua primeira intervenção pública desde que deixou a Casa Branca, em 20 de janeiro, e foi absolvido no seu segundo julgamento político no Congresso, no caso por incitamento à insurreição no assalto ao Capitólio, em 06 de janeiro.