Covid-19

O primeiro-ministro timorense disse hoje que o país adotará medidas mais duras, incluindo confinamento total, caso venha a confirmar-se qualquer situação de transmissão comunitária de covid-19 em Timor-Leste.

"Caso se confirmem novos casos positivos, estaremos perante a primeira transmissão comunitária e teremos de manter as medidas de restrição por mais tempo e estarmos preparados para tomarmos medidas mais rigorosas de 'lockdown', ou seja, o eventual bloqueio total de circulação e de atividades", afirmou Taur Matan Ruak.

"Tal como tem acontecido, o Governo procura ajustar as medidas do estado de emergência ao nível de risco de propagação da covid-19, para que não soframos com nenhuma medida injustificada", sublinhou.