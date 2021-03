Covid-19

O México registou 458 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, acumulando agora 185.715 óbitos desde o início da pandemia, informaram as autoridades mexicanas.

No mesmo período, foram diagnosticados 2.810 novos casos, fazendo subir para 2.086.938 o total de infeções desde o início da pandemia.

No domingo, as autoridades mexicanas confirmaram que o subsecretário da Promoção e Prevenção da Saúde, Hugo López-Gatell, responsável pela gestão da pandemia no país, está hospitalizado desde quarta-feira, depois de ter sido diagnosticado com covid-19, em 20 de fevereiro.