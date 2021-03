Covid-19/Um ano

O Governo vai reforçar as quantidades de vacinas da gripe a comprar este ano, tendo em conta o aumento da adesão à vacinação na época gripal 2020/21, anunciou a ministra da Saúde.

Em entrevista à agência Lusa a propósito do anúncio dos dois primeiros casos relacionados com a pandemia de covid-19 em Portugal, em 02 de março do ano passado, Marta Temido explicou que Portugal tinha adesões "historicamente muito baixas" à vacinação contra a gripe sazonal, dando como exemplo os profissionais de saúde.

"Este ano tivemos uma adesão de 65% e, portanto, isso naturalmente vai ser considerado para as estimativas de quantidades [adquirir] em 2021", explicou a governante, acrescentando: "Aquilo que estamos a prever é um reforço das quantidades".