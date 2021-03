Actualidade

Os funcionário públicos da Guiné-Bissau iniciam hoje uma greve convocada pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau (UNTG), principal central sindical do país, que deverá durar todo o mês.

A greve vai decorrer até 31 de março e visa contestar a "insensibilidade do Governo" em responder às exigências dos trabalhadores e aumentar impostos e taxas, prejudicando o poder de compra da população.

No pré-aviso de greve enviado à ministra da Administração Pública, Maria Celinha Taves, a UNTG afirma que decidiu avançar com a greve também devido ao "nível caótico de desorganização da Administração Pública, que motivou o incumprimento do princípio da legalidade e consequentemente promoveu a injustiça laboral e desigualdade salarial".