Jerusalém, 01 mar 2021 (Lusa ) - O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, acusou hoje o Irão de estar na origem de uma explosão a bordo de um navio israelita, na semana passada, no golfo de Omã, prometendo ripostar contra os interesses iranianos na região.

"É claro que é um ato iraniano (...). O Irão é o maior inimigo de Israel (...) e vamos atacá-lo em toda a região", disse Netanyahu em declarações à rádio, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

"O Irão não terá quaisquer armas nucleares, com ou sem acordo. Foi o que eu disse ao meu amigo, o Presidente [norte-americano] Joe Biden", acrescentou o chefe do Governo israelita, atualmente em campanha para as eleições legislativas, agendadas para 23 de março.