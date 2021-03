Covid-19

O Parlamento Nacional timorense aprovou hoje por ampla maioria, de 53 votos a favor e 12 abstenções a autorização ao Presidente da República, Francisco Guterres Lú-Olo, para renovar por mais 30 dias o estado de emergência devido à covid-19.

No final do debate, o primeiro-ministro timorense, Taur Matan Ruak, disse que o Governo vai esforçar-se para responder às preocupações dos deputados, nomeadamente em garantir que as populações das zonas fronteiriças têm acesso a bens essenciais necessários.

"O Governo solidariza-se com o sacrifício e sofrimento da população da fronteira. Não é a primeira vez que se sacrificam. Tiveram de o fazer durante 24 anos para que Timor-Leste fosse livre e independente", afirmou.