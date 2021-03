PRR

A Comissão Permanente do Conselho Regional do Norte apelou, numa missiva enviada ao Governo, à participação das Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional (CCDR) e entidades intermunicipais na gestão dos fundos provenientes do Plano de Resiliência e Recuperação (PRR).

No âmbito do processo de consulta pública do PRR, a Comissão Permanente do Conselho Regional do Norte deliberou, por unanimidade, apresentar três propostas ao Governo.

Na missiva, a que a Lusa teve hoje acesso, destaca-se a vontade da comissão ver "descentralizado o modelo centralizado de governação do PRR", considerando que tal é indispensável para o equilíbrio territorial.