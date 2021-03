Covid-19

O 'stock' da dívida pública cabo-verdiana atingiu um recorde de 257.803 milhões de escudos (2.338 milhões de euros) em janeiro, equivalente a 142,7% do Produto Interno Bruto (PIB) estimado pelo Governo para 2021, segundo dados oficiais.

De acordo com a síntese da execução orçamental de janeiro deste ano do Ministério das Finanças, à qual a Lusa teve hoje acesso, trata-se de uma subida de 6,1%, face a 31 de janeiro de 2020, ainda antes dos efeitos da pandemia de covid-19.

No final do terceiro trimestre de 2020, a dívida pública de Cabo Verde já tinha subido para o equivalente a 137,6% do PIB, atingindo o valor histórico de 252.755 milhões de escudos (2.286 milhões de euros), enquanto no mesmo período de 2019 era de 237.422 milhões de escudos (2.147 milhões de euros), equivalente a 120% do PIB, e em 2018 de 217.963 milhões de escudos (1.971 milhões de euros) e 118% do PIB.