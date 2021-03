Actualidade

A Deco Proteste anunciou hoje que avançou com uma ação judicial contra a Apple, acusando-a de práticas enganosas por ter manipulado os iPhones 6, 6 Plus, 6S e 6S Plus para se tornarem obsoletos e, assim, ter lesado 115.000 portugueses.

"Ciente da necessidade de indemnização dos consumidores portugueses, a Deco Proteste avançou com uma ação judicial contra a marca americana, tendo por base a legislação europeia que proíbe expressamente as práticas comerciais desleais, enganosas e agressivas, como é o caso da obsolescência programada", anunciou em comunicado.

Em causa está uma atualização do sistema daqueles aparelhos que os tornava mais lentos, caso que se tornou público em 2017.