Actualidade

A polícia catalã está hoje a efetuar buscas nos escritórios do FC Barcelona, por suspeitas de corrupção, e efetuou três detenções, entre as quais do antigo presidente do clube espanhol Josep María Bartomeu, confirmaram à EFE fontes judiciais.

Segundo as fontes citadas pela agência noticiosa espanhola, foram também detidos o atual diretor geral do clube, Óscar Grau, e o antigo diretor da presidência, Jaume Masferrer, numa operação desencadeada esta manhã em Barcelona.

A polícia tem efetuado buscas nos escritórios do clube, dentro do estádio Nou Camp, e, segundo a EFE, as diligências prévias encontraram indícios de corrupção e outros delitos criminais.