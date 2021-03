Actualidade

A dívida pública na ótica de Maastricht recuou em janeiro para perto de 269.800 milhões de euros, diminuindo 600 milhões face ao valor recorde atingido no final de 2020, informou hoje o Banco de Portugal (BdP).

Já em termos homólogos, face a janeiro de 2020, a dívida pública aumentou em 17.511 milhões de euros.

De acordo com a informação divulgada hoje pelo banco central, a descida da dívida pública na ótica de Maastricht (a que conta para Bruxelas) em janeiro face a dezembro "refletiu essencialmente amortizações de títulos de dívida, no valor de 300 milhões de euros, e a redução de responsabilidades em depósitos no valor de 200 milhões de euros".