Actualidade

O funeral de Alfredo Quintana, guarda-redes da equipa de andebol do FC Porto e da seleção portuguesa, vai realizar-se na terça-feira, em Matosinhos, informou hoje o clube portuense.

"As cerimónias fúnebres de Alfredo Quintana irão realizar-se ao início da tarde desta terça-feira. A saída do Hospital de São João, com destino ao tanatório de Matosinhos, está agendada para as 12:00", informou o FC Porto, no sítio oficial na Internet.

Alfredo Quintana morreu na sexta-feira, aos 32 anos, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória durante o treino dos 'azuis e brancos', ao serviço dos quais conquistou seis campeonatos, uma Taça e duas supertaças.