Actualidade

A Mota-Engil venceu um contrato de 150 milhões de euros na Polónia, que compreende a reabilitação da autoestrada S19 entre o nó de Lubartów Pólnoc e o nó de Lublin Rudnik, foi hoje comunicado ao mercado.

"A Mota-Engil S.G.P.S., S.A. ("Mota-Engil"), informa sobre a adjudicação de um novo contrato à sua subsidiária na Polónia, Mota-Engil Central Europe, S.A., no montante total de 150 milhões de euros", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este projeto, que vai decorrer durante 36 meses, abrange a reabilitação e expansão da autoestrada S19 entre o nó de Lubartów Pólnoc e o nó de Lublin Rudnik, totalizando 23 quilómetros.