Covid-19

Os Açores registaram 11 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, sendo cinco em São Miguel, cinco no Pico e um na Terceira, resultantes de 887 análises realizadas, informa hoje a Autoridade de Saúde açoriana.

No seu boletim diário, aquela entidade específica que, dos cinco novos casos em São Miguel, quatro foram detetados no concelho da Ribeira Grande, mais concretamente na vila de Rabo de Peixe, que se encontra parcialmente sob cerca sanitária, e um caso em Ponta Garça, no concelho de Vila Franca do Campo.

No Pico, os cinco novos casos "integram, na totalidade, a cadeia ativa naquela ilha" e foram diagnosticados na Madalena (1) e quatro nas Ribeiras (Lajes).