Actualidade

O 27.º Congresso Mundial de Arquitetos arranca este mês, com uma semana em formato digital, seguindo de 18 a 22 de julho com atividades presenciais, no Rio de Janeiro, transmitidas ao vivo, pela internet.

O tema escolhido para abrir o Congresso da União Internacional dos Arquitetos (UIA2021RIO), de 22 a 25 de março, é aquele que mais aflige e preocupa o mundo atualmente: as fragilidades e desigualdades sociais.

"A partir de março, todos os meses existirá uma semana intensa de conteúdos", cuja transmissão online dará ao Congresso "o potencial para ser uma conferência com escala global, ao contrário do que acontecia" com um congresso apenas presencial, disse o presidente do Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa (CIALP), Rui Leão.