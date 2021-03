Actualidade

A organização Human Rigths Watch (HRW) defendeu hoje a necessidade de o parlamento francês aprovar o diploma que prevê a devolução às populações de bens confiscados a dirigentes e funcionários estrangeiros, cuja votação está prevista para terça-feira.

"Os tribunais franceses estão na vanguarda da responsabilização de dirigentes e funcionários estrangeiros pelo saque de fundos públicos. Os membros do parlamento têm agora a oportunidade de criar uma norma de ouro na forma como os governos podem fazer justiça às vítimas de corrupção", disse Sarah Saadoun, investigadora da Human Rights Watch.

A 19 de fevereiro, a Assembleia Nacional francesa votou, por unanimidade, a inclusão no projeto de Lei de Programação para o Desenvolvimento Solidário e a Luta contra as Desigualdades Globais de uma emenda que prevê que as receitas da venda de bens confiscados a dirigentes e funcionários públicos estrangeiros condenados por desvio de fundos, branqueamento de capitais ou crimes financeiros relacionados, sejam devolvidas "o mais próximo possível da população do Estado estrangeiro em causa".