Covid-19

A Comissão Europeia vai avaliar, até 2022, a diretiva europeia sobre viagens organizadas, dados "os desafios" criados pela covid-19 e pela falência do grupo Thomas Cook, para assim garantir "proteção robusta" aos viajantes da União Europeia (UE).

"Como anunciado na sua Nova Agenda do Consumidor, [...] a Comissão levará a cabo uma análise mais profunda até 2022, avaliando ainda mais se o atual quadro regulamentar para as viagens organizadas continua a assegurar uma proteção robusta e abrangente do consumidor em todos os momentos", anuncia o executivo comunitário em nota de imprensa hoje divulgada.

Em causa está um relatório também hoje publicado de balanço desta diretiva sobre viagens organizadas, que entrou em vigor em julho de 2018, no qual é analisada "a forma como os Estados-membros transpuseram a lei para o direito nacional", bem como "os desafios que surgiram durante a crise da covid-19" e a "falência da Thomas Cook em 2019".